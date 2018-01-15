Engelli gibi davranarak dilendi

Veysel DOGUÇ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çocuk yaşta bir dilenci, engelli taklidi yaparak yoldan geçenlerden para istedi. Bir süre kaldırımda dilenen çocuk, görüntülendiğini fark edince ayağa kalkıp, bölgeden ayrıldı.

Kentin en işlek caddelerinden Çakmak Caddesi üzerindeki bir çocuk, kaldırıma oturarak engelli gibi davrandı. Yoldan geçenlere ayağındaki yarayı gösterip para isteyen çocuk, uzun süre dilendi. Daha sonra, görüntülendiği fark eden çocuk, ayakkabısını giyerek, bölgeden uzaklaştı.

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