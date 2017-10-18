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Engelli çocuklara sünnet düğünü

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi ve eğitim gören bedensel engelli Yasin Keçeci, Yiğithan Çiftçi ve Çınar Süslü sünnet edildi

18 Ekim 2017 20:04

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi\'nde tedavi ve eğitim gören bedensel engelli Yasin Keçeci, Yiğithan Çiftçi ve Çınar Süslü sünnet edildi. Çocuklar için sünnet düğünü yapıldı.
Sinop Aşıklar Düğün Salonu\'nda yapılan düğüne Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, daire müdürleri, protokol üyeleri, aileler, çocuklar ve çok sayıda davetli katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş düğünde yaptığı konuşmada, \"Bugün üç çocuğumuzun sünnet merasimini, törenini ve düğününü gerçekleştirdik. Bu konuda başta Valimiz Hasan İpek’in desteklerinin yanı sıra Sinop halkının, sivil toplum kuruluşları ve engelli derneklerimizin büyük destekleri oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz onları kendimizden bir aile olarak görüyoruz. Onların şu anda yaşadıkları duyguyu hep beraber bir arada bizler de yaşamak istedik. Böyle özel günlerde onları yalnız bırakmamak adına, onlara destek olmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik\" dedi.
Sünnet töreninde mevlit okunmasının ardından davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Daha sonra yapılan takı merasiminde Vali İpek, sünnet edilen çocuklar Yasin Keçeci, Yiğithan Çiftçi ve Çınar Süslü\'ye birer çeyrek altın takarken, Başkan Ergül de çeşitli oyuncaklar hediye etti. Çocuklar ve aileler hep birlikte oynayarak eğlendi.

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