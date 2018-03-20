Engelleri aşan Emre'nin hedefi Avrupa Şampiyonası!

Cücelik sendromuyla doğan 26 yaşındaki sporcu: "Bu sporu yapmamın en önemli sebeplerinden biri, engelli kardeşlerimizin hayata küsmemeleri, kendilerine inanmaları, inanmasıyla beraber başarısının geleceğini görmeleridir"

Gönül verdiği vücut geliştirme sporunda yılmadan çalışmalarına devam eden Emre Kocaman'ın hayali, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak.



Cücelik sendromuyla doğan 26 yaşındaki sporcu, yılmadan çalışmalarına devam ediyor. Eyüpsultan ilçesinde 8 yıl önce spora başlayan Emre Kocaman, kategorisinde milli formayı giymek için bu yıl düzenlenecek milli takım seçmelerine tüm gücüyle hazırlanıyor.

"Engeller sadece beyindedir"

Başarının sırrını azim, irade, hırs olarak belirten Kocaman, kendisinin de sporla tanışmadan önce birçok sıkıntıya göğüs gerdiğini söyledi.



Tüm zorluklar ve sıkıntılara rağmen engelin sadece beyinde olduğunu dile getiren Kocaman, "Bu sporu yapmamın en önemli sebeplerinden biri, dışarıdan beni gören insanlar, engelli gözüyle bakıyorlardı. Bu nedenle de moralim çok bozuktu. Ancak bu spor sayesinde özgüvenim yerine geldi. Benim gibi fiziki yapısı olan insanların hayata küsmemelerini ve bu sporla tanışmalarını istiyorum. Kendilerine güvenirlerse başarı da beraberinde gelecektir. Ayrıca en büyük hedeflerimden biri de, benim gibi fiziki yapısı olan kardeşlerimizi topluma kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Hedef Avrupa!

Emre Kocaman ayrıca, Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne katılarak, iyi bir derece elde edip Türk bayrağını şampiyonluk kürsüsünde dalgalandırmak istediğini söyledi.



Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun 2017 Eylül ayında düzenlediği Dünya şampiyonası milli takım seçmelerinde yılın en centilmen sporcusu unvanının da sahibi olan Emre Kocaman, ağabeyi sayesinde vücut geliştirme sporu ile tanıştığını belirtti. Kocaman, "Bu sporda benim özgüvenimi getiren, motivasyon ve moralimin daha iyi olmasını sağlayan değerli hocam Erkan Pektaş'a da teşekkür ederim. Bu sporda ilerleyen süreçlerde Mesut Ertüzün kardeşimle tanıştım ve zorlu yarışma hazırlıklarını birlikte sürdürüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(DHA)