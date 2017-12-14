Engel tanımadılar

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Ali Kuşçu Özel Öğretim İş Uygulama Merkezi\'ndeki 10- 20 yaş grubu zihinsel engellinin, atölyede yaptıkları büyük beğeni topluyor.

Ali Kuşçu Özel Öğretim İş Uygulama Merkezi\'ndeki engelliler atölyede kusursuz eserler yapıyor. Engellilerin eserlerini yapmaları ve becerilerini görmeleri için açılan atölyede birbirinden güzel kokulu taş ve ahşap boyama ürünler yapılıyor. Mutlulukla yapılan ürünler zihinsel engelli öğrencilerin terapisine de yardımcı oluyor. Öğrencilerin el becerilerini gördükçe davranışlarına olumlu katkı sağladığını söyleyen Okul Müdürü Serdar Koç, şöyle dedi:

\"2017-18 yılında engellilerin bir eser ortaya koyması, kendi becerilerini görmelerini sağlamak amacıyla küçük atölyeler açtık. Yaptıklarını gördükce davranışların etkin bir şekilde düzeldiğini gördük. Facebook sayfası açarak çocukların eserlerini burada görsel olarak yayınladık. Buradan siparişler almaya başladık. Kusursuz eserler ortaya çıkarıyorlar. Onları mutluluğu bizi de mutlu ediyor.\"

Özel eğitim öğretmeni Elif Bakır ise, ahşapları ham olarak aldıklarını öğrencilerin zımparalayıp boyadıklarını, şekiller vererek son haline getirdiklerini ifade etti. Bakır, şöyle konuştu:

\"Amacımız; çocuklara iş öğretmek, küçük şeyler yaparak bundan mutluluk duymalarını sağlamak. Hem zaman geçiriyor hem de stres atıyorlar. Yapılan eserleri sene sonunda açacağımız sergide satışa çıkaracağız. Elde edilen gelirle yeni malzemeler alıyoruz.\"

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