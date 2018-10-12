Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek sürüyor (3)

(Destek açıklayan yeni şirketler ile güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Salı günü açıkladığı \"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\"na (ETMP), farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin destek açıklamaları devam ediyor.

Destek açıklayan şirketler, destek kampanyasına genel olarak, satışlarında \"yüzde 10 indirim\" uygulayacaklarını ve indirimlerin belirli ürünlerde yıl sonuna kadar süreceğini belirtiyorlar.

Aydınlı Grup: Mevcut indirimlerin yanı sıra yüzde 10 indirim

Aydınlı Grup Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı gerekli desteği vereceğini ve bu kapsamda tüm müşterilerine mevcut indirimlerin yanı sıra yüzde 10 artı yüzde 10 indirim vereceklerini duyurdu.

Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Grup olarak güçlü markalarımızda 2018 yılına dair süreçler planlanırken, stratejik olarak perakende satış fiyatlarında (psf) bir iyileştirme yapmak öngörülmedi. Doğru yönetim ve pazar payı artırma adına indirimlerle bu sürece destek verdik. Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan program kapsamında da Türkiye’de bulunan 328 mağazamızı oluşturan Pierre Cardin, Pierre Cardin Lingerie, U.S. Polo Assn. ve Cacharel markalarımızda yüzde 10 artı yüzde 10 indirimle sürecin destekçisi olmaya devam edeceğimizi bildirmekten gurur duyuyoruz.”

Nurus: Perakende ürünlerinde yıl sonuna dek yüzde 25 indirim

Enflasyonla Topyekun Mücadeleye Destek Programı kapsamında, Türkiye’nin endüstriyel tasarımda önde gelen şirketlerinden Nurus, tüm perakende ürünlerine yıl sonuna kadar yüzde 25 indirim uygulanacağını duyurdu. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Ekonomimizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi, kamu ve özel sektörümüzün güçlü koordinasyonuyla sağlanan milli dayanışmayla, ülkemize ve insanımıza duyduğumuz bağlılık ve inançla; bir olarak, beraber olarak atlatacağımızdan asla şüphe duymuyoruz. Tüm perakende ürünlerimizde yıl sonuna kadar yüzde 25 oranında indirim yapıyoruz. Türkiye kazanacak, hep birlikte kazanacağız.”

Fakir Hausgerate: Tüm ürünlerde yüzde 15 indirim

Fakir Hausgeräte, tüm ürünlerinde yaptığı yüzde 15 indirim ile artan enflasyona karşı başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek vermeyi ve müşterinin alım gücüne katkı sağlamayı hedeflediklerini duyurdu:

Fakir Hausgeräte Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kalkan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın çok yerinde bir hareket olduğunun altını çizdi ve ekledi:

“Fakir Hausgeräte olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle piyasaların düzelmesi için enflasyona karşı atılacak her doğru adıma destek vereceğiz. Şüphesiz ki döviz kurlarındaki artış ürün fiyatlarına yukarı doğru bir hareket getirdi. Böyle olunca da enflasyon rakamlarının artması tüketicinin alım gücünü etkiledi. Hükümetimizin öncülüğünde atılan adımlarla birlikte kamu ve özel sektörün de taşın altına elini koyarak piyasaları yeniden hareketlendireceğini düşünüyorum. Doğru ürün, doğru fiyat ve doğru kampanyalarla tüketicilerimize destek olacağız. Ekonominin düzgün işleyebilmesi, yatırım ve üretimin artması için enflasyonu düşürmek en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Düzenli olarak uygulayacağımız kampanyalarla sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Getir: 100 ürüne yüzde 10’un üzerinde indirim

Binin üzerinde farklı süpermarket ürününü kullanıcılarına ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek veren ilk start up oldu.

İstanbul’da 70 deposu ve bayi ağında çalışan toplam 1200 kişilik ekibiyle Türk ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Getir, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek kapsamında, ürün yelpazesindeki 100 ürüne yüzde 10’un üzerinde indirim uyguluyor.

FLO: Çeşitli üründe yüzde 30’a varan indirim

Ayakkabı sektörünün önde gelen şirketlerinden FLO, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine destek veren Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında yüzlerce model ayakkabıda yüzde 30’a varan indirim yapılacağını duyurdu.

FLO Mağazacılık’tan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Yıllardır Türkiye’ye, milli üretime ve yerli marka yaratma hedefine inanan ve durmaksızın yatırım yapmaya devam eden FLO Mağazacılık olarak; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele planına canı gönülden desteğimizi açıklıyoruz. Yerli üretimin ve herkes için erişilebilir ürünlerin adresi olan FLO mağazalarımızda ve web sitemizde 12 Ekim Cuma günü itibari ile yüzlerce üründe yüzde 30’a varan indirim uygulayacağız.”

Petlas: Kış lastiklerinde yüzde 10 indirim

Petlas, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında ekonomiye ve yol güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla kış lastiklerinde yüzde 10 indirim yapacağını duyurdu.

Bu adımın, ülke ekonomisi için olduğu kadar, yol güvenliği açısından da önem taşıdığını belirten AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, şöyle konuştu:

“Petlas, Türkiye’nin ekonomik gücünün direnç ve istikrarı için başlatılan bu hareketin içerisinde yer almaktan onur duyuyor. Bugüne dek tüm iş ve yatırım kararları, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunma azmiyle şekillenen grubumuz, Türk lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas’ın yanı sıra, Starmaxx ve Milestone ile yol güvenliğine ve ülke ekonomisine destek sağlıyor.”

So CHIC: Çeşitli üründe yüzde 10 indirim

Mücevher sektörünün önde gelen markalarından olan So CHIC, açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında birçok ürün grubunda yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu.

Yüksek enflasyonla mücadelede katma değer yaratan üretimin önemini vurgulayan Sezgin Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

”So CHIC olarak Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Program, tüketicilerin satın alma güvenine katkı sağlayacağı gibi tüm sektörlere hareketlilik kazandıracak. İhracat rakamlarıyla öne çıkan sektörlerden biri olan mücevher sektörü de yeni ekonomik gelişmelerle birlikte iç pazardaki hedeflerini daha da büyütecektir. Programın başarıya kavuşması için iş dünyası ve halkımıza önemli görevler düşüyor.”

Yataş Group: Yataş Bedding ve Enza Home’da ek yüzde 10 indiirm

Yataş Grup, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek vermek amacıyla 13 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında devam etmekte olan kampanyalarına ek olarak Yataş Bedding markasında 170 model üründe, Enza Home markasında ise 145 model üründe ek yüzde 10 indirim uygulayacağını açıkladı.