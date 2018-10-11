Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek sürüyor (2)

(Destek açıklayan yeni şirketler ile güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Salı günü açıkladığı \"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\"na (ETMP), farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin destek açıklamaları devam ediyor.

Destek açıklayan şirketler, destek kampanyasına genel olarak, satışlarında \"yüzde 10 indirim\" uygulayacaklarını ve indirimlerin belirli ürünlerde yıl sonuna kadar süreceğini belirtiyorlar.

Hürriyet Emlak: Üyelik paketlerine yüzde 10’dan başlayan indirim

Emlak sektörünün önde gelen şirketlerinden Hürriyet Emlak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında tüm üyelik paketlerinde sunduğu yüzde 10’dan başlayan indirimlerle, enflasyonla mücadeleye ve emlak sektörüne destek oluyor.

Yeni üye olacak veya üyeliğini yenileyecek emlak ofislerine, tüm üyelik paketlerinde yüzde 10’dan başlayan indirimler sunan Hürriyet Emlak, emlak dikeyindeki 12 yıllık deneyimi ve odağı ile büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan emlak sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Enflasyonla mücadeleye verdikleri desteğin altını çizen Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Sektörün temel taşlarını oluşturan emlak ofisleri ile birlikte çıktığımız bu yolda, omuz omuza çalışmaya devam ederek ülkemizin en önemli faaliyet alanlarından biri olan emlak sektörünün hak ettiği itibarı sağlamlaştırarak, çıtayı daha da yükselteceğimize olan inancımız tam. Bu paralelde bizler de enflasyonla mücadeleyi destekleyerek hem sektörün hem de ülkemizin gelişmesi adına hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda emlak ofislerine yeni üyeliklerde ve üyelik yenilemelerinde geçerli, tüm üyelik paketlerinde yüzde 10’dan başlayan indirimler sunuyoruz.”

MediaMarkt: Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz

MediaMarkt’tan yapılan açıklamada ise tedarikçilerle bir araya gelinerek tüketicinin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapılacağı belirtilirken, \"Perakende sektörünün en büyük var olma amacı, tüketici taleplerini doğru zamanda ve tercih edilen kanalda karşılayabilmektir. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüketicimizin yanında olacağız\" denildi.

İstanbul Bilişim: Tüm ürünlerinde en az yüzde 10 ekstra indirim

Teknoloji perakende pazarının önde gelen şirketlerinden İstanbul Bilişim, tüm ürünlerinde en az yüzde 10 ekstra indirim yaparak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı desteklediğini duyurdu. İstanbul Bilişim’in kampanya kapsamında yaptığı indirim tutarının ise bazı ürünlerde 1,500 lirayı geçtiği belirtildi.

Saray Holding: Yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim

Saray Holding’in konuya ilişkin yayınlanan açıklamasında alınmakta olan makroekonomik tedbirlerin yanı sıra, iş dünyasının alacağı mikro ekonomik tedbirlerin de tamamlayıcılığı vurgulandı ve şöyle denildi:

\"Saray Holding bünyesinde bulunan Saray Bisküvi çatısı altındaki belirlenmiş seçkin markalarımızda 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacağız. Bu indirimin en hızlı şekilde uygulanıp, halkımıza ulaşması için satış noktalarımızla da işbirliği içerisinde hareket edeceğiz.\"

Eroğlu Holding: Yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için kendilerine düşen her türlü göreve her daim hazır olduklarını vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları söyledi:

\"Enflasyonla mücadelede kararlı duruş ve sağlam irade esastır. Devletimiz bu kararlılık ve iradeyi ortaya koyan çok değerli bir kampanya başlattı. Biz de Eroğlu Holding olarak bu kampanyanın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

\"Gayrimenkul tarafında peşin alımlarda indirim oranımızı yüzde 20’ye kadar yükselttik. Moda markalarımızdan Colin’s yılsonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim uygulayacağını açıkladı. Loft markamızla da yine aynı şekilde bu kampanyaya destek vereceğiz.\"

Masfed: Program kelebek etkisi yaratacak

Masfed, Bod, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, yeni programı destekleyerek programın kelebek etkisi yaratabileceğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

\"Ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlamak hedefimiz bugün daha da güçlenmiştir. 2016’da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi projesi 500 milyonluk bir yatırımla hayata geçirilmiştir. Planlanan ikinci etap çalışmalarımız devam etmekte olup çalışmalarımıza daha da hız verme kararı almış bulunmaktayız.

\"Unutmamak gerekir ki Türkiye’nin dinamikleri bozuldukça kendi ticareti zorlaşır. Berat Albayrak’ın başlattığı hareket kelebek etkisi yaratacak ve ülkece bu mücadele başarı ile sonuçlanacaktır.\"

Kiğılı: Tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim

Kiğılı, Enflasyonla Topyekün Mücadele programı dahilinde tüm indirimlerine ek yüzde 10 indirim sunacağını duyurdu.

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Enflasyonun en çok etkilediği sektörlerden biri olan perakende sektörünün hız kesmeden büyümeye devam etmesi için elimizden gelen tüm katkıları sağlayacağız.

\"Bu yolda, kar marjlarımızdan fedakarlık etmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz destek kapsamında tüm Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut mağazalarımızda geçerli olmak üzere, tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim sunacağız.\"

Eti: Programı yapacağımız indirimlerle destekleyeceğiz

Programın destekçilerinden biri olan ve Türkiye’nin hazır gıda sektöründe öncü markalarından Eti’nin konuya ilişkin yayınlanan basın açıklamasında ise, şu ifadeler yer aldı:

\"Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı programı, yıl sonuna kadar ürünlerimizin fiyatlarını sabitleyerek, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş olan oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğiz. Enflasyonla mücadele seferberliğinin ekonomimize olumlu yansımalarını en kısa sürede görmeyi temenni ederiz.\"

İTO: Belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ise, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldı.

Yönetim Kurulu’nun aldığı kararı açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

\"İTO olarak, Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na her türlü desteği veriyor ve eksiksiz olarak bu mücadeledeki yerimizi alıyoruz.

\"Çünkü biz yüksek enflasyonun bir anlamda üretime de tasarrufa da zarar verdiğine inanıyoruz. Ama hepsinden önemlisi 423 bin üyemize enflasyonla mücadelede örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz.

\"Bunun için de, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, 2018 yılı sonuna kadar İTO’nun üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldık.\"

CNR Expo: Fuar katılım ücretlerinde yüzde 10 ila 20 indirim

Türkiye’nin tek milli fuarcılık şirketi CNR Holding, programa destek vermek amacıyla fuar katılım ücretlerinde yüzde 10 ile yüzde 20 indirime gittiğini duyurdu. CNR Expo Yeşilköy’de hayata geçirilen fuar organizasyonlarının Türkiye’nin ihracat oranına direkt katkı sağladığını dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, kampanyaya destek verdiklerini belirterek, “Enflasyonla mücadelede biz de taşın altına elimizi koyduk” dedi ve şöyle konuştu:

“Yılda ortalama 20 bin katılımcı firma, fuarlarımız aracılığı ile yeni iş bağlantıları kurarak uluslararası ticaretlerini artırıyor. Türkiye’ye yılda altı milyonu aşan iş ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, her yıl düzenlediğimiz fuarlar turizm, tanıtım, ulaşım ve yeme içme gibi sektörlere, yıllık beş milyar dolarlık hizmet ihracatı sağlıyor.”

Anadolu Sigorta: Ferdi kaza sigortasında yüzde 50 indirim

Dijital kanallar aracılığıyla yapılan poliçelerde geçerli bir kampanya başlatan Anadolu Sigorta, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek vermek amacıyla kasko, tamamlayıcı sağlık, bireysel sağlık ve bireysel siber güvenlik ürünlerinde yüzde 10, konut sigortasında yüzde 35, güvenli gelecek ve ferdi kaza sigortasında ise yüzde 50 indirim sağlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, yüksek enflasyonun yıllar sonra tekrar ülke gündemine geldiğine ve bu oranların hızla aşağıya çekilmesinin önemine dikkat çekti. Koç, şöyle devam etti:

“Yüksek enflasyon, sağlıklı bir ekonominin temel şartlarından biri olan fiyat istikrarını tehdit ediyor. Şüphesiz ki, toplumun her kesimini arkasına almış bir enflasyonla mücadele programının başarı şansı çok daha yüksek. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Biz de Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na, en önemli satış kanallarımızdan biri olan dijital kanallarımızda yaptığımız kampanya ile destek veriyoruz.”