T24 LogoT24 Logo
Spor

Enes'li Villarreal deplasmanda kayıp

Real Betis - Villarreal: 2-1 Enes Ünal kırmızı karta kurban gitti Emre Mor'lu Celta Vigo da kaybetti İSTANBUL, (DHA) İspanya La Liga 22'nci hafta müsabakasında Real Betis, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi

04 Şubat 2018 02:00

Real Betis - Villarreal: 2-1

Enes Ünal kırmızı karta kurban gitti

Emre Mor\'lu Celta Vigo da kaybetti

İSTANBUL, (DHA)

İspanya La Liga 22\'nci hafta müsabakasında Real Betis, sahasında Villarreal\'i 2-1 yendi.
Benito Villamarin Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin 31\'inci dakikada kırmızı kart gören Daniele Bonera, Villarreal\'i 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrasında savunmayı ön plana alan Villarreal Teknik Direktörü Javi Calleja, 36\'ncı dakikada milli oyuncu Enes Ünal\'ı çıkartarak yerine Alvaro Gonzalez\'i oyuna dahil etti.
45\'inci dakikada Loren Moron\'un golüyle öne geçen Real Betis, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65\'te bir kez daha sahneye çıkan Moron, farkı 2\'ye çıkarttı. 80\'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Carlos Bacca maçın skorunu belirledi: 2-1.
Bu sonuçla birlikte Real Betis 30 puana yükselirken, Villarreal 37 puanda kaldı.
Öte yandan La Liga\'da günün bir diğer maçında Deportivo Alaves sahasında Emre Mor\'un forma giydiği Celta Vigo\'yu 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 74\'üncü dakikada Nemanja Radoja\'nın yerine oyuna dahil oldu. Celta Vigo bu sonuçla 31 puanda kalırken, Deportivo Alaves 22 puana yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Real BetisVillarrealMor Celta VigoDHA İspanya La LigaBenito Villamarin StadyumuDaniele Bonera VillarrealBuVillarreal Teknik Direktörü Javi CallejaEnesAlvaro GonzalezLoren MoronMoronCarlos BaccaLa LigaDeportivo AlavesEmre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24