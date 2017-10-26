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Spor

Enes Ünal'ın takımı deplasmanda mağlup

Ponferradina - Villarreal: 1 - 0 Milli futbolcu Enes Ünal'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Villarreal, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda 2

26 Ekim 2017 02:32

Ponferradina - Villarreal: 1 - 0

Milli futbolcu Enes Ünal\'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Villarreal, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda 2. Lig takımı Ponferradina\'ya 1 - 0 mağlup oldu.
Estadio El Toralin Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Sergio Cidoncha kaydetti.
Villarreal forması giyen genç futbolcu Enes Ünal, ilk 11\'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu maçın rövanşı 29 Kasım\'da Villarreal\'in sahasında oynanacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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