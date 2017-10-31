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Spor

Enes Ünal Levante'ye kiralandı

BURSA,(DHA) - İSPANYOL ekiplerinden Levante, Villareal'den Milli oyuncu Enes Ünal'ı kiraladı

31 Ekim 2017 01:33

BURSA,(DHA) - İSPANYOL ekiplerinden Levante, Villareal\'den Milli oyuncu Enes Ünal\'ı kiraladı. Enes, 1 Ocak 2018\'deN itibaren  Levante forması giyecek.
Bu sezon başında İngiltere\'nin Manchester City Kulübü\'nden 14 milyon Euro\'luk bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekiplerinden Villarreal\'e transfer olan Milli oyuncu Enes Ünal, bir başka İspanyol kulüp olan Levante\'ye kiralandı. Levante Kulübü, anlaşmayı yaptığı açıklama ile duyururken, Enes Ünal 1 Ocak 2018\'den itibaren sezon sonuna dek Levante forması giyecek.
10 MAÇTA GÖREV ALDI
Bu sezon Villarreal ile birlikte şu ana dek 6 La Liga, 3 Avrupa Ligi ve 1 de Kral Kupası olmak üzere toplamda 10 maçta görev alan eski Bursasporlu oyuncu, birer gol ve asist kaydetti. Carlos Bacca ve Cedric Bakambu gibi isimlerin arkasında kalan Enes Ünal, Villarreal\'de çok fazla forma şansı bulamıyordu. Milli oyuncu, sezon sonunda yeniden Villareal\'e geri dönecek.

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