Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi!

İSTANBUL / DHA

İspanya La Liga\'nın 29\'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal\'ın 2 golüyle Atletico Madrid\'i 2 - 1 mağlup etti.

El Madrigal Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Enes Ünal damgasını vurdu. Konuk ekip Atletico Madrid, 20\'nci dakikada Griezmann\'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74\'üncü dakikada Pablo Fornals\'ın yerine oyuna dahil olurken, 83\'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1\'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal\'e 3 puanı getirdi.

Bu galibiyetle Villarreal puanını 47\'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.

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