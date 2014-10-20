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Dünya
Deutsche Welle

Endonezya’ya yeni devlet başkanı

Endonezya’da yeni devlet başkanı Joko Widodo yemin ederek görevine başladı.

20 Ekim 2014 13:50


Başkent Jakarta valiliği görevinde bulunan Joko Widodo resmi törenle göreve başladı. Yemin törenine katılanlar arasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Avustralya Başbakanı Tony Abbott da vardı.

Başkentteki kutlamalara halk da katıldı. Heavy metal müzik seven 53 yaşındaki Widodo'nun yemin töreninde en ilginç unsur, açık havada verilen rock müzik konseri oldu.

Widodo temmuz ayında oyların yüzde 53'ünü alarak devlet başkanı seçilmişti. Endonezya'da ikinci kez doğrudan seçilen devlet başkanı olan Widodo, Diktatör Suharto döneminde siyasi görevde bulunmayan az sayıdaki siyasetçiden biri. Halk arasında Jokowi adıyla bilinen politikacı, halka yakın ve mütevazı bir görünüm sergiliyor.

Joko Widodo'nun önünde zayıflayan ekonomiyi tekrar güçlendirme ve ülkedeki yaygın yolsuzlukla mücadele gibi sorunlar bulunuyor. Yeni devlet başkanı, yolsuzlukla mücadele makamlarını güçlendirme ve iç piyasayı canlandırma sözü vermişti. Ayrıca başta yol, liman ve demiryolları olmak üzere altyapıyı güçlendirme vaat etmişti. Widodo'nun seçim vaatlerinden biri de yoksullara ücretsiz eğitim ve sağlık sözüydü.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da IŞİD'in destek kazanması endişesi büyük. 2002 yılındaki Bali saldırılarının arkasındaki isim de dahil birçok tutuklu radikal İslamcı, kısa süre önce IŞİD'e bağlılık yemini etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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