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Dünya

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü (4)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,29 Ekim (DHA) - Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken deneize çakılan Endonezya merkezli Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi, JT 610 sefer sayılı uçak mürettebatının, uçak düşmeden çok kısa bir önce hava kulesi ile ba

29 Ekim 2018 12:33

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,29 Ekim (DHA) - Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken deneize çakılan Endonezya merkezli Lion Havayolları\'na ait Boeing 737 Max 8 tipi, JT 610 sefer sayılı uçak mürettebatının, uçak düşmeden çok kısa bir önce hava kulesi ile bağlantıya geçerek geri dönmek istedikleri ortaya çıktı.

Endonezya Havacılık Dairesi Başkanlığı Sözcüsü Yohanes Sirait, pilotların kule ile bağlantıyı kaybetmeden kısa süre önce Jakarta havalimanına dönmek istediklerini söyledi. Sirait, uçuş kontrol kulesinin geri dönüşe izin verdiğini belirtmesinden çok kısa bir süre sonra uçak ile telsiz bağlantısının kesildiğini açıkladı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı şefi Muhammed Syaugi, dalgıçların uçağın enkazını bulmaya çalıştıklarını belirtti ve Lion Havayolları’na Ağustos ayında teslim edilen Boeing 737 Max 8 tipi uçağın yeni bir uçak olduğunu söyledi.

Uçağın düştüğü Batı Cava denizinde uçak enkaz parçalarının yanı sıra, yolculardan arta kalan cep telefonları, kitap ve çantalara ulaşıldı. Gemi ve teknelerle yapılan arama kurtarma çalışmaları sürerken dalgıçlar da çalışmalara eşlik etti.

Lion  Havayolları, Endonezya\'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olarak biliniyor. Havayolu şirketi Güneydoğu Asya, Avustralya ve Orta Doğu\'daki uluslararası uçuşların yanı sıra yurt içi uçuşlarda gerçekleştiriyor.

Endonezya’ya ait havayolu şirketlerinin Avrupa’ya uçuşları güvenlik endişeleri nedeniyle 2007 yılında yasaklandı. Son on yıl içinde ise bazı şirketlere uçuş izni geri getirilirken, bu yılın Haziran ayında uçuş yasağı tamamen kaldırıldı. ABD, Endonezya kökenli havayolu şirketlerine uygulanan uçuş yasağını 2016 yılında kaldırdı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Enkaz bölgesinden görüntüler

GÖRÜNTÜLER DGS\'DE

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