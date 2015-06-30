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Dünya
Deutsche Welle

Endonezya'da uçak düştü

Endonezya'nın kalabalık şehirlerinden Medan'da bir askeri nakliye uçağı yerleşim yeri üzerine düştü.

30 Haziran 2015 13:26


Endonezya Ordusu'na ait Hercules C-130 tipi uçak Medan'dan hareket ettikten kısa süre sonra yere çakıldı. Uçakta 12 mürettebat bulunuyordu. Uçaktaki yolcu sayısı ise henüz kesinlik kazanmadı. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölü sayısının 30 olduğunu, bu rakamın artabileceğini bildirdi.

3,4 milyon nüfuslu Medan Cakarta ve Surabaya'nın ardından Endonezya'nın en kalabalık üçüncü şehri konumunda.

Mandala Havayolları'na ait Boeing 737-220 tipi yolcu uçağı, 2005 yılında yine Medan'a düşmüş, kazada 30'u yerde olmak üzere 143 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EndonezyaMedanOrdusuHercules C-130Medan CakartaSurabayaHavayollarıBoeingDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH?HS

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