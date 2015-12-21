Endonezya'da gemi battı



Endonezya'nın Sulavezi adası açıklarında yüzden fazla yolcu taşıyan gemi battı. Yardım ekiplerinin 41 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi. Yerel afet yardım merkezince yapılan açıklamada gemideki son 74 kişinin aranmasına devam edildiği ve şimdiye kadar denizden üç cesedin çıkarıldığı belirtildi.

Yolcu gemisi cumartesi günü 118 yolcu ve mürettebatla Sulavezi'nin Kolaka limanından hareket etmişti. Adanın güneydoğusundaki Siva'ya gitmekte olan geminin yolda su alması üzerine mürettebat imdat çağrısında bulundu.

Resmi makamlarca, yüksekliği beş metreyi bulan dalgaların arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı açıklandı. Bazı kazazedelerin yöre halkı tarafından sudan çıkarıldığına dair haberlerin doğruluk derecesi bilinmiyor.

‘TV One' adlı Endonezya televizyonu batan gemiden denize atlayan dört kazazedenin bir balıkçı tarafından kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılanlar arasında dört yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu haber verildi.

‘Tempo co' adlı internet haber sitesi geminin batmasına şiddetli fırtınanın yol açmış olabileceğini ve kaza bölgesinde şiddetli rüzgar ve akıntıların etkili olduğunu bildirdi.