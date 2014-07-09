Endonezya sandık başında

2004 yılında ilk dönem için devlet başkanlığına seçilen Susilo Bambang Yudhoyono, yasalar nedeniyle göreve üçüncü kez aday olamadı.

Cakarta Eyalet Valisi Joko Widodo ve emekli general Prabowo Subianto favori adaylar olarak görülüyor.

Joko Widodo reform yanlısı olarak kabul ediliyor. Rakibi Prabowo Subianto ise milliyetçi söylemiyle dikkat çekiyor. Adaylar anketlerde başa baş gidiyor.

Gözlemciler seçimi 16 yıl önce sona eren Suharto diktatörlüğünden bu yana en önemli siyasi olay olarak tanımlıyor.