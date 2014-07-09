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Dünya
Deutsche Welle

Endonezya sandık başında

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor.

09 Temmuz 2014 12:40

2004 yılında ilk dönem için devlet başkanlığına seçilen Susilo Bambang Yudhoyono, yasalar nedeniyle göreve üçüncü kez aday olamadı.

Cakarta Eyalet Valisi Joko Widodo ve emekli general Prabowo Subianto favori adaylar olarak görülüyor.

Joko Widodo reform yanlısı olarak kabul ediliyor. Rakibi Prabowo Subianto ise milliyetçi söylemiyle dikkat çekiyor. Adaylar anketlerde başa baş gidiyor.

Gözlemciler seçimi 16 yıl önce sona eren Suharto diktatörlüğünden bu yana en önemli siyasi olay olarak tanımlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DünyanınMüslümanEndonezyaSusilo Bambang YudhoyonoEyalet Valisi Joko WidodoPrabowo SubiantoWidodoSuhartoDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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