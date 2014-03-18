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Dünya
Deutsche Welle

En yaşlı mülteci

Almanya tarafından kabul edilen en yaşlı Suriyeli mülteci Sabriye Halef oldu. 107 yaşındaki Suriyeli kadın Düsseldorf’ta çiçeklerle karşılandı.

18 Mart 2014 12:54

Sabriye Halef Düsseldorf Havaalanı'nda 20 dolayında akrabası tarafından karşılandı.

Tekerlekli sandalyedeki Sabriye Halef, bundan 7 ay önce bir oğluyla birlikte Suriye'den Türkiye'ye kaçmıştı.

Buradan Yunanistan'a geçen Sabriye Halef'in ülkeden ayrılmasına haftalarca izin verilmedi. Sabriye Halef'in
öyküsünü basından öğrenen Sol Parti milletvekili Annette Groth devreye girdi.

Milletvekili Groth Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a
bir mektup yazarak yardımcı olmasını istedi.

İlk açıklaması: 'Çok yorgunum'

Gauck'un aracı olması üzerine Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Sabriye Halef ve oğlunun
Almanya'ya gelmesine izin verdi.

Almanya'ya gelebilmesi için yapılan girişimlere müteşekkir olduğunu söyleyen Sabriye Halef, ilk
açıklamasında, "Çok yorgunum" dedi.

107 yaşındaki Suriyeli mültecinin Aşağı Saksonya eyaletinin Holdorf kasabasında yaşayan bir oğlunda kalacağı
belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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