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Bilim / Teknoloji

En uzak süpernova görüntülendi

SN UDS10Wil adı verilen süpernova patlamış yıldızların özel sınıfı olan Tip la kategorisinde

06 Nisan 2013 15:34

Hubble uzay teleskopu, şimdiye kadar görüntülenebilen en uzak süpernovayı buldu. Nasa Uzamanları süpernovanın 10 milyar yıl önce patladığını belirtiyor.

SN UDS10Wil adı verilen süpernova patlamış yıldızların özel sınıfı olan Tip la kategorisinde. Uzmanlar bu süpernovayı kozmik mesafe ölçümünü kullanarak keşfetti. Bu keşfin kara enerjinin doğası hakkında da ipucu verebileceği belirtiliyor. Evrenin genişlemesine neden olan gücün gizemi bu sayede çözülebilir.

Bulunan süpernovanın 10 milyar yıl önce patladığı NASA uzmanları tarafından söyleniyor. Bu dönem evrenin erken şekillenme ve yıldızlar çok hızlı doğduğu yıllar.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden gökbilimci David Jones "Sahip olunan bu yeni rekor erken evrende bir pencere açar. Bu süpernovaların nasıl şekillendiğine dair yeni görüşler sunabilir" dedi.

En uzaktaki süpernovayı bulmak kara enerji nedeniyle evrenin olası patlama ivmesini ölçmek mümkün olabilecek. Ancak ne bu alan henüz tam olarak anlaşılamadı ne de Tip la süpernovaların kökeni. Uzmanlar bu yeni sonucun süpernova ve uzak evreni öğrenmek için önemli bir adım olduğunu düşünüyor.

Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü Kara Kozmoloji Merkezi'nden ve çalışma ekibinin bir üyesi olan Jens Hjorth da bu yeni keşfi heyecan verici olarak karşılıyor. Hjorth "Bu şiddetli patlamalara neden olan yıldızları anlamaya ve keşfetmeye başlayabilirir" diyor.

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