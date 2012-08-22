En eski Ferrari 8 milyon dolar

ABD’li Jim Glickenhaus’un 8 yıl önce bir müzayedede 770 bin dolara (1 milyon 380 bin TL) satın aldığı araçın dünyanın en eski ferrasi olarak düşünülüyor.

1947 yapımı klasik yarış arabası Ferrari, yapılan bakım ve yenileme çalışmaları sonrası yaklaşık 8 milyon dolar (14.3 milyon TL) değerine ulaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre 500 bin dolar (900 bin TL) maliyetindeki bakım ve onarım işleminden sonra ilk kez görücüye çıkan, Enzo Ferrari tarafından tasarlanan “166 Spyder Corsa” model tek kişilik araç, saatte yalnızca 160 km hız yapabiliyor.

Glickenhaus, motor numarası 002 olan araca 8 milyon dolara alıcı bulabileceğini açıkladı.