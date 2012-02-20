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Spor

Emre Emre Belözoğlu'na Çin piyangosu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre, Anelka’yı renklerine bağlayan Shanghai Shenhua’dan teklif aldı.

20 Şubat 2012 06:38

 

T24- Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre, Tigana’yı takımın başına getirip, Anelka’yı renklerine bağlayan Shanghai Shenhua’dan teklif aldı. 3.3 milyon euroluk öneriyi kabul eden Emre, Çin’e gidiyor.

 

Milliyet'ten Yusuf kobal'ın haberine göre, Fenerbahçe’nin, Sivasspor’u 4-2 yendiği maçta 2 golle vitrine çıkan Emre Belözoğlu, Çin’in Shanghai Shenhua kulübünden transfer teklifi aldı. Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre’nin peşinde Atletico Madrid, Aston Villa, Benfica gibi ünlü Avrupa kulüpleri de olmasına karşın, Çinliler yaptıkları astronomik teklifle milli futbolcunun kapısını çaldı.
 

Beşiktaş’ın eski hocası Jean Tigana’yı takımın başına getirdikten sonra Chelsea’den, Anelka’yı resmen renklerine bağlayan Shanghai Shenhua, Emre’ye 3.3 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe formasını 4 yıldır giyen 31 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonunda Çin kulübüyle sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdiği belirlendi.

 

Özel aşçı da götürecek


Çin liginde futbol oynamanın zorluğundan çok yemek problemi yaşayacağını düşünen Emre’nin, Çin’e iki özel aşçıyla gitmenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, ailesini de beraberinde götüreceği kaydedildi.
 

Arda Turan’ın da forma giydiği Atletico Madrid’in yanı sıra Aston Villa ve Benfica’dan teklif alan Emre Belözoğlu, Shanghai Shenhua’nın verdiği rakamın çok daha yüksek olması nedeniyle Çin’e gitmek istediği ortaya çıktı. Avrupa ekiplerinin senelik 1.5 milyon euro önerdikleri yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de yıllık 3.5 milyon euro kazanıyor.

 

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Emre BelezoğluAnelkaShanghai Shenhua

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