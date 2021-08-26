Emre Mor, Karagümrük'e transfer oldu

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, ikinci kez Süper Lig'de forma giyecek.

Danimarka’nın Nordsjaelland takımında genç yaşta sergilediği performansla dikkat çeken, ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Süper Lig’e geri döndü.

Daha önce Galatasaray’da da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük’e imza attı. Fatih Karagümrük, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Emre Mor’u kiraladığını açıkladı.

Borussia Dortmund’un 9.75 milyon Euro, Celta Vigo’nun ise 13 milyon euro bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattıkları Emre Mor’un piyasa değeri şu anda 700 bin euroya düştü.