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Spor

Emre Mor, Celta Vigo'da

İSTANBUL, (DHA) Emre Mor, İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo ile sözleşme imzaladı

29 Ağustos 2017 22:00

İSTANBUL, (DHA)

Emre Mor, İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Nordsjaelland\'den Almanya ekibi Borussia Dortmund\'a transfer olan milli oyuncu, önce Thomas Tuchel, daha sonra Peter Bosz\'un gözüne giremeyince, kendisine kulüp aramaya başlamıştı. Fenerbahçe ve Inter ile dirsek temasında olan milli oyuncu, aradığı kulübü İspanya\'da buldu.
Celta Vigo\'nun milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Borussia Dortmund\'a 12.5 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

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