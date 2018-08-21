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Emre Kınay'dan Adrasan'da çöp tepkisi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın ünlü tatil beldesi Adrasan'da tatil yapan oyuncu Emre Kınay, çöplerin toplanmamış olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi

21 Ağustos 2018 14:23

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın ünlü tatil beldesi Adrasan\'da tatil yapan oyuncu Emre Kınay, çöplerin toplanmamış olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Emre Kınay, çöp kutularının dolduğunu ve iki gün boyunca toplanmadığı için kokuya neden olduğunu belirtti. Kınay, çöplerin toplanmasını ve Adrasan\'a sahip çıkılmasını istedi. Emre Kınay, sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadelere yer verdi:
\"Ben 20 yıl önce geldim Adrasan\'a ilk kez. Geldiğimde aşık oldum doğasına, denizine, deresine, samimiyetine. Köylüsü ile işletmeciler ile ahbap olduk yıllar içinde. Deniz aynı, doğa aynı ama bu çöpler o yürüyüş yolu boyunca park etmiş araçlar taaa denizin dibine kadar. Çöpler gördüğünüz gibi otellerin dibinde \'leşş\' gibi kokuyor. 2 gün bekledim bu çöpleri alırlar, günü vardır diye. Bu akşam artık dayanamadım. Var mı ilgilenecek biri? Adrasan Kumluca\'ya, bu beldeye lütfen sahip çıkınız. Eski haline döndürün lütfen. Söz veriyorum takipçisi olacağım. Bayramınız mübarek olsun.\"

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