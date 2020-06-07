Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi Andre Schürrle

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu'nun, Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Alman futbolcu Andre Schürrle için nabız yokladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha girdi. Werder Bremen'den ayrılmaya hazırlanan Nuri Şahin'in transferi için milli futbolcuyla sık sık görüşen Emre Belözoğlu'nun, Nuri'ye Andre Schürrle'nin durumunu sorduğu iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Rusya'da 13 maçta forma giyen, 1 gol atıp 2 de asist yapan Andre Schürrle'nin satın alma opsiyonu Spartak Moskova'da. Ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayacağını öğrenen Emre Belözoğlu, Dortmund'un oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak baktığı bilgisini de aldı.

Schürrle'nin kariyeri

Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak formalarını giyen Schürrle, Alman Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı. Milli formayla toplam 57 maça çıkan sol açık, 22 gol kaydetti.