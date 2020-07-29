Emre Akbaba sözleşmesinde indirime gitmeye karar verdi

Galatasaray'da Emre Akbaba ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmeye karar verdi.

Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon Euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek.

Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin Euro alıyor. Özel maddeyle Euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

2018 yazında transfer edilen Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan oyuncu, Ocak ayında takıma geri döndü.