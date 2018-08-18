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Spor

Emre Akbaba, İstanbul'a geldi

İSTANBUL, (DHA)  Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba, İstanbul'a geldi

18 Ağustos 2018 11:48

İSTANBUL, (DHA) 

Galatasaray\'ın yeni transferi Emre Akbaba, İstanbul\'a geldi. 
Tarifeli bir uçakla Antalya\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen orta saha oyuncusunu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ve  Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. Emre Akbaba, ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı. Akbaba\'nın havalimanından ayrılmasının ardından taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraftarlar tezahüratlar eşliğinde dağıldı.
Öte yandan Galatasaray, Emre Akbaba\'nın transferi için Aytemiz Alanyaspor\'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
 

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