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Dünya
Deutsche Welle

Emniyet müdürüne suikast

Irak’ın Anbar bölgesinde bir emniyet müdürüne suikast düzenlendi. Ülke genelinde düzenlenen saldırılarda da en az 34 kişi hayatını kaybetti.

12 Ekim 2014 19:34

Irak ordusunun verdiği bilgilere göre Diyala bölgesinde patlayıcı yüklü otomobillerle üç
saldırı düzenlendi. Saldırılar Karatepe belediye binasını, Kürdistan Yurtseverler Birliği
bürosunu ve Kürt güvenlik güçlerine ait bir binayı hedef aldı. Saldırılarda Irak ordusunun
verdiği rakamlara göre en az 25, Kürt güvenlik güçlerine göre en az 27 kişi hayatını
kaybetti.
IŞİD yanlısı Twitter hesaplarından intihar saldırısını gerçekleştirenlerin Alman, Türk
ve
Suudi uyruklu olduğu ileri sürüldü. Kürt Goran Partisi ise saldırganların uyruklarını
Alman, Türk ve Tunuslu olarak açıkladı.
Saldırının düzenlendiği yere yakın olan Celavla, son günlerde IŞİD ile Kürt ve Şii milisler
tarafından desteklenen Irak ordusu arasında yoğun çatışmalara sahne oluyordu.
Diyala bölgesinin başkenti Bakuba'da da iki bombanın patlaması sonucunda en az 7 kişi
hayatını kaybetti.
Anbar bölgesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Tümgeneral Ahmed Saddak,
otomobilinin geçtiği güzergaha konan patlayıcının infilak etmesi sonucunda öldü.
Patlama sırasında polis medya departmanı için çalışan kameraman da hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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