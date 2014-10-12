Emniyet müdürüne suikast

Irak ordusunun verdiği bilgilere göre Diyala bölgesinde patlayıcı yüklü otomobillerle üç

saldırı düzenlendi. Saldırılar Karatepe belediye binasını, Kürdistan Yurtseverler Birliği

bürosunu ve Kürt güvenlik güçlerine ait bir binayı hedef aldı. Saldırılarda Irak ordusunun

verdiği rakamlara göre en az 25, Kürt güvenlik güçlerine göre en az 27 kişi hayatını

kaybetti.

IŞİD yanlısı Twitter hesaplarından intihar saldırısını gerçekleştirenlerin Alman, Türk

ve

Suudi uyruklu olduğu ileri sürüldü. Kürt Goran Partisi ise saldırganların uyruklarını

Alman, Türk ve Tunuslu olarak açıkladı.

Saldırının düzenlendiği yere yakın olan Celavla, son günlerde IŞİD ile Kürt ve Şii milisler

tarafından desteklenen Irak ordusu arasında yoğun çatışmalara sahne oluyordu.

Diyala bölgesinin başkenti Bakuba'da da iki bombanın patlaması sonucunda en az 7 kişi

hayatını kaybetti.

Anbar bölgesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Tümgeneral Ahmed Saddak,

otomobilinin geçtiği güzergaha konan patlayıcının infilak etmesi sonucunda öldü.

Patlama sırasında polis medya departmanı için çalışan kameraman da hayatını kaybetti.

