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Dünya

Emmy'ye Türk aday

Mehmet Kızılay, 'Silicon Valley' adlı dizi için hazırladığı jenerik tasarımıyla Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Türk oldu

18 Ağustos 2014 16:40

Televizyon dünyasının Oscar’ı kabul edilen Emmy Ödülleri’nde bu yıl Türkiye’den de bir isim yarışıyor. Dirty Cheap Creative adlı şirketin ortaklarından Mehmet Kızılay, HBO kanalında yayınlanan “Silicon Valley” adlı dizi için hazırladığı jenerik tasarımıyla ödüle aday gösterildi. 

Sinem Vural’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, “Silicon Valley”, jenerik tasarımı kategorisinde “Black Sails”, “Cosmos: a Space-Time Odyssey”, “Master of Sex” ve “True Detective” dizilerine karşı yarışacak. Kazananlar, 25 Ağustos’ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

 

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mehmet kızılayemmy ödüllerijenerikSilicon ValleyBlack Sails

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