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Yaşam
Deutsche Welle

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyonun Oscarları olarak bilinen Emmy Ödülleri 66'ncı kez dağıtıldı. Geceye "Breaking Bad" damgasını vurdu.

26 Ağustos 2014 12:53


Drama dalında en iyi dizi ödülü "Breaking Bad"e verildi. Toplam 16 ayrı kategoride aday gösterilen "Breaking Bad", geceden toplam 4 önemli ödülle ayrıldı. "Breaking Bad", sıradan bir kimya öğretmeni olan Walter White'ın kanserden öleceğini öğrenmesi üzerine uyuşturucu üreticiliğine dönüşmesini anlatıyor.

"Breaking Bad" ekibinden Bryan Cranston (Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu), Aaron Paul (Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu), Anna Gunn (Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) ödül alan isimler oldu. "Breaking Bad", geçen yıl da Emmy'nin en başarılı dizisiydi.

Bryan Cranston böylece "Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü 4'üncü kez elde etmiş oldu.

'Modern Family' rekor kırdı

Bu yılki Emmy Ödülleri'nde öne çıkan bir başka yapım "Modern Family" oldu. Komedi kategorisinde beşinci kez ödül "Modern Family"e sunuldu. "Modern Family", ödül serisiyle bir rekor kırmış oldu. "Frasier" dizisi 1994 -1998 yılları arasında aralıksız 4 kez komedi kategorisinde en başarılı yapım ödülü almıştı.

"Drama Dizilerinde Kadın Oyuncu" ödülü, "The Good Wife" dizisine katkısıyla Juliana Margulies'e verildi.

Geceden hâyâl kırıklığıyla ayrılan ekip "Game of Thrones" oldu. Tam 19 dalda aday gösterilen dizi, kayda değer hiçbir dalda ödül alamadı.

Emmy Ödülleri töreninde iki hafta önce ölen Robin Williams da anıldı. Billy Crystal, Williams için "komedi gökkubbesinin en parlak yıldızıydı" ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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