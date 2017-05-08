Emmanuel Macron'a tebrikler başladı

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzde 65'lik oyla seçilmesinin ardından uluslararası tebrik mesajları gelmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yeni cumhurbaşkanını telefonla aradı ve tebrik etti. Hollande sonuçların, ezici sayıda seçmenin AB ve dünyaya açık olma anlayışının arkasında toplandıkları anlamına geldiğini söyledi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının TSİ 21:00'de açıklanmasının ardından Britanya Başbakanı Theresa May, 39 yaşındaki Fransa'nın yeni cumhurbaşkanını "içten" bir şekilde tebrik etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Fransa bizim en yakın müttefiklerimizden bir tanesi ve yeni cumhurbaşkanı ile paylaştığımız bir takım önceliklerde beraber hareket etmeye hazırız" dendi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert de Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Macron'u tebrik etti ve Macron'un zaferinin "birlik içindeki güçlü bir Avrupa için de bir zafer" olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker Twitter'dan yayınladığı mesajında Macron'u tebrik etti ve "Fransa'nın Avrupa yolunu seçmelerinden dolayı mutluyum" dedi.

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Afp/DW, ÇÖ/BÖ