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Kültür-Sanat

Emma Watson Türkiye'ye geliyor

18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, İngiliz oyuncu Emma Watson’ı ağırlayacak

10 Aralık 2014 17:08

Bu yıl 18.’si düzenlenecek olan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’ne İngiliz oyuncu Emma Watson konuk olacak. Teması "18 yaş" olarak belirlenen festival 8-18 Mayıs 2015’te sinemaseverleri yine Ankara'da ağırlayacak

Bianet'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin desteklerine ilave olarak Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin çabası ile festivalde gençlerle buluşacak olan 24 yaşındaki oyuncu, cinsiyet eşitliği alanında çalışması için bu yıl BM’nin Küresel İyi Niyet Elçisi seçildi. Genç oyuncu, HeForShe kampanyasını desteklemek için yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Feminizm hakkında konuştukça daha çok farkına vardım ki, kadın hakları için çalışmak erkeklerden nefret etmekle eş değerde tutuluyor. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da bunun sona ermesi gerektiğidir. Bilin diye söylüyorum, feminizm erkek ve kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olmaları inancıdır."

 

'#direnkahkaha'

 

Watson, ayrıca Bülent Arınç’ın AKP Bursa teşkilatının Merinos Parkı'nda düzenlediği bayramlaşma töreninde "Kadın herkesin içerisinde kahkaha atmayacak"  sözlerine tepki olarak Twitter’da başlatılan #direnkahkaha hashtagine de kahkaha attığı bir fotoğraf ile destek vermişti.

Uçan Süpürge'nin 18. yılında, oyuncu Damla Sönmez festivalin yüzü ve "genç başkanı" olurken, toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyeti bulunan gençlerden oluşan bir de Genç Kurul oluşturuldu.

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