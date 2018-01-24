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Emlakçının borç intiharı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da borcunu ödeyemeyince bunalıma girdiği belirtilen emlakçı Bayram K

24 Ocak 2018 20:26

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da borcunu ödeyemeyince bunalıma girdiği belirtilen emlakçı Bayram K. (63), kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak\'taki emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Bayram K.\'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İki katlı işyerinin üst katını yaşam alanı olarak kullanan Bayram K.\'nın emlak ofisine gelen polis, içeri girdiklerinde emlakçıyı merdiven boşluğunda iple asılı halde buldu. Sağlık görevlileri Bayram K.\'nın öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayram K.\'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Emlak ofisinin kapısında PTT tarafından yapıştırılan ihbar notunda, Antalya 13\'üncü İcra Mahkemesi\'nden tebliğ çıkarıldığı bilgisi dikkati çekti. Bayram K.\'yi en son 3 gün önce gördüğünü belirten komşusu İbrahim Yiğit, “4-5 yıllık esnaf dostluğumuz vardı. Birkaç farklı iş yaptı, maddi anlamda biraz zorlandı. Borçları vardı\" dedi.

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