Emirli için katliam uyarısı



Yaklaşık iki aydır İslam Devleti (İD) örgütünün kuşatması altındaki Emirli kentinde gıda ve su sıkıntısı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler'in Irak Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov, nüfusunun çoğunluğu Şii olan bu küçük kentin bir katliam tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Mladenov, kuşatma altındaki kente gıda ve su ulaştırılacak tüm yolların kapatılmış olduğuna dikkat çekerek, insanların çaresiz durumda olduğunu ve olası bir katliamı önlemek için acil müdahale gerektiğini kaydetti.

BM Irak Özel Temsilcisi Mladenov, Irak hükümetine de, radikallerin kuşatmasını kırarak, ‘tarif edilemeyecek acılar' çeken insanların ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yaptı.

İslam Devleti örgütüne yönelik hava saldırıları da devam ediyor. ABD, cumartesi günü, Musul Barajı yakınlarındaki İD güçlerine hava saldırısı düzenledi. ABD komuta merkezi, 8 Ağustos tarihinden bu yana 94'üncü hava saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Cami saldırısı soruşturuluyor

Bu arada cuma günü Bağdat yakınlarındaki bir camiye Şii milislerin düzenlediği tahmin edilen saldırıyla ilgili milletvekilleri ve güvenlik yetkililerinden oluşan bir soruşturma komisyonu devreye sokuldu. Olaya dair ilk bulguların 48 saat içinde açıklanacağı bildirildi. 73 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinin bulunması, ülkede kurulması için görüşmelerin sürdüğü birlik hükümeti açısından da önem taşıyor. Parlamentodaki iki Sünni blok cuma günü saldırı açıklığa kavuşana kadar görüşmelerden çekildiklerini açıklamıştı.