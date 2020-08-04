Emir Aşırı podyuma çıktı

Nürburgring Dayanıklılık serisinin dördüncü yarışında üçüncü sırayı alan Emir Aşırı zorlu mücadelede podyuma çıkma başarısını gösterdi.



VT2 klasmanında yarışa altıncı sırada başlayan, Tezmaksan destekli BMW 330i sürücüsü Emir Aşarı, ıslak pistte kuru zemin lastikleriyle start alma riskini aldı ve üçüncü sıraya tırmanmayı başardı. Emir'den aracı devralan takım arkadaşları Nicolas Griebner ve Björn Simon, ise pozisyonu korumaya devam etti.



Yarışın son 40 dakikalık bölümünde direksiyona tekrar geçen Emir Aşarı, frenleri korumak amacıyla aracı zorlamadı ve üçüncü olarak bitiş çizgisine ulaştı.



Tezmaksan desteği ile yarışan Türk pilot, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Son yarışın ardından yaptığımız güncellemeler ile araç sürüş tarzıma daha yakın bir hale geldi" diye konuştu.