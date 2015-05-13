Emine Şenlikoğlu serbest bırakıldı

Adnan Oktar'a Twitter üzerinden 'hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan yazar Emine Şenlikoğlu hakkında açılan davanın duruşmalarına gelmediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Şenlikoğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şenlikoğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Dinimizi kötü temsil ettiği için...'

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Şenlikoğlu, Oktar'ın şikayetinden vazgeçmesi halinde uzlaşma talebini kabul edebileceğini belirterek, "Dinimizi kötü temsil ettiği ve bunları din adına yaptığı için dini vazifem olarak mesajları attım. Görüntülerle dinime zarar vermektedir. Buna karşı çıktığım için yazıları yazdım" dedi. Mahkeme, ifadesi alınan Şenlikoğlu'nun serbest bırakılmasına ve hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'Herhalde onun için önemliyim'

Mahkemede verdiği ifadesinin ardından adliyeden ayrılan Şenlikoğlu, "Bu sefer kardeşimizden geldi sağlık olsun. Adnan Oktar bey son dönemlerde biraz şirazeden çıktı, bu da İslam'da var diyor. Mesela kadınların gayet böyle nasıl anlatacağımı bilemediğim sahnelerde görünmesi ve bunun da İslam'da yeri olduğunu söylemesi şahsen beni çok üzdü. Ben İslami görevimi yaptım. Mahkemeye vermiş beni. Bütün davalarını geri çekmiş sadece beni çekmemiş. Herhalde onun için çok önemliyim. Hakaret ettiğim gerekçesiyle dava açılmış" diye konuştu.