Mustafa Sandal'a dava açan Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; önceki gün Bebek'te görüntülenen Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka ödemediği haberlerine ilişkin "Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım" dedi.

Şu anda nafaka alıp almadığı sorulan şarkıcı, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabii ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi denge oturtmamız gerek" şeklinde konuştu.