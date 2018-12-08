Emekli başkomiser intihar etti

Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde emekli başkomiser Şadi Ç. (70), av tüfeği ile intihar etti. Sadi Ç.\'nin 15 yıl önce de beylik tabancasıyla başına ateş edip, intihara kalkıştığı belirtildi.

Olay, dün gece Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Emekli başkomiser evli ve 1 çocuk babası Şadi Ç. 10 ALU 01 plakalı otomobilini durdurup indi. Bir süre aracının önünde oturan Sadi Ç., yanında bulunan av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Olay yerinden geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şadi Ç.\'nin öldüğü belirlendi.

15 yıl önce de beylik tabancasıyla başına ateş edip, intihar girişiminde bulunan Şadi Ç.\'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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