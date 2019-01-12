T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu

12 Ocak 2019 14:29

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'in Mucur ilçesinde emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek (55) evinde ölü bulundu. 
Ahmet Hendek, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi\'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya Hendek\'in odasında hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Yusuf Ziya Hendek\'in hayatını kaybettiğni belirledi. Polisin incelemesinin ardından Hendek\'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIRŞEHİR DHA KIRŞEHİR MucurYusuf Ziya HendekHendekHamidiye MahallesiEvePolisinMucur Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24