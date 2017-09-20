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Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'nde yalnız yaşayan emekli astsubay 77 yaşındaki Mehmet Özkişi, evinde ölü bulundu

20 Eylül 2017 12:39

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi\'nde yalnız yaşayan emekli astsubay 77 yaşındaki Mehmet Özkişi, evinde ölü bulundu.
Sabah saatlerinde Bursa’da komiser olan yeğeni, amcasına ulaşamayınca Paşamesçit Mahallesi Muhtarı Ali Erçelik’i arayarak amcasına bakması için yardım istedi. Mahalle Muhtarı Erçelik de Özkişi’ye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Eve giremeyen polis, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerini olay yerine çağırdı. 2\'nci katta bulunan eve merdiven yardımıyla giren ekipler, Mehmet Özkişi’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Mehmet Özkişi’nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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