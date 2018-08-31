Elmas Lig'de çifte madalya 

ZÜRİH, (DHA)

Atletizm\'de Elmas Lig sezonunun ilk final etabı İsviçre\'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. 200 metre finalinde yarışan Ramil Guliyev 200 ikinciliği ve Yasmani Copello, 400 metre engellide üçüncülüğü kazandı.

Elmas Lig finalinde 200 metrede yer alan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yarışı 19.98\'lik derecesiyle ikinci sırada tamamladı. Zürih\'teki Letzigrund Stadı\'nda yapılan yarışta Amerikalı sezon lideri Noah Lyles ile altın mücadelesi veren Guliyev, 21 yaşındaki rakibinin ardından ikinci oldu. Bu sezon Elmas Lig\'de beşinci kez yarış kazanan Lyles, 19.67\'lik derece ile koşarken, Guliyev 19.98 ile ikinci ve 20.04\'lük derecesiyle Trinidad\'dan Jareem Richards üçüncü oldu.

400 metre engelli yarışında ise Avrupa ikincisi Yasmani Copello, 48.73\'lük derecesiyle üçüncü oldu. Yarışı Kyron McMaster 48.08 ile birinci, Norveçli Avrupa şampiyonu Karsten Warholm 48.10 koşarak ikinciliği elde etti.

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