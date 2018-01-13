Elmander, Galatasaray kampında

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in teknik ekibinde yer alacak olan Johan Elmander, sarı-kırmızılı takımın Antalya kampını ziyaret etti.

Fatih Terim, yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile bir araya gelen Elmander Galatasaraylı futbolcular ile de görüştü. Bir süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Elmander, Terim’in ekibinde bireysel oyuncu performansı gelişimde yer alacak. İsveçli futbol adamı, özellikle hücum oyuncuları ile özel antrenmanlar yapacak.

Galatasaray’da yeniden kaleci antrenörlüğü görevine getirilen Claudio Taffarel; altyapıda ve özel antrenmanlarda görev alacak iken Gökhan Zan ve Necati Ateş, takıma Antalya kampının ardından katılacak. (NTV Spor)