Elmalı'da Suriyeli gerginliği sona erdi

Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde dün akşam çalıştığı ekmek fırınından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarılan Suriyeli genç ile yanındakilerin işyeri sahibine saldırmasıyla çıkan gerginlik yatıştı. Olaylarla ilgili 11 Suriyeli ve fırın sahibinin ifade işlemleri sürerken, Kaymakam Gürbüz Saltaş esnafı ziyaret edip sükunete davet etti.

Elmalı\'da kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, iddiaya göre işyerinin kasasından para çaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Dün akşam saatlerinde işten çıkarılan genç ile yanındaki Suriyeli 6 kişi, fırına gelerek işyeri sahibi Selim Durmuş\'tan, çalıştığı günlerin ücretini isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Suriyeli grup Durmuş\'a saldırıp, onu dövdü. Gürültüyü duyan çevre esnafı da Selim Durmuş\'un yardımına koştu, Suriyeli grubu dövdü.

\"SURİYELİ İSTEMİYORUZ\" SLOGANI

Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması üzerine yaklaşık 600 kişi fırının bulunduğu Otogar Sokak\'ta toplandı. \'Suriyeli istemiyoruz\' diye slogan atan grup, gördükleri Suriyelilere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye polis ekipleri istendi. Polis, Suriyelileri bölgeden uzaklaştırarak olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Aralarında kavgada yaralanan 7 kişinin de bulunduğu 11 Suriyeli ve fırın sahibi Selim Durmuş, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Fırın sahibi ve Suriyelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KAYMAKAM SÜKUNETE DAVET ETTİ

Sabah saatlerinde ise ortalık sakinleşti. Gece toplanan grup dağılırken, olayların çıktığı fırında da ekmek üretimi başladı. Kaymakam Gürbüz Saltaş, sabah saatlerinde esnafı ziyaret ederek istişarelerde bulundu ve sükunete davet etti. Kaymakam Saltaş, olayların normale döndüğünü, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

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