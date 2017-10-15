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Elif Şafak: Biseksüelim

"Biz yazarlar olarak bir her zaman öyküleri kovalarız, siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğimizle de ilgiliyizdir"

15 Ekim 2017 11:07

Yazar Elif Şafak, New York'taki TED Talks konuşmasında bugüne dek karalama ve damgalanma korkusu nedeniyle biseksüel olduğunu insanların içinde söyleyemediğini anlattı.

"Biz yazarlar olarak bir her zaman öyküleri kovalarız" diyen Şafak, "Fakat aynı zamanda suskunluklar, hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğimizle de ilgiliyizdir" ifadesini kullandı.

Şafak şöyle konuştu: 

"Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle konuşan ve üzerinde yazı yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları gibi... Ancak bu konuşmamı hazırlarken; biseksüel olduğumu insanların içinde konuşma cesareti gösteremediğimin farkına vardım. Çünkü karalama, alay, nefret ve damgalamaların peşimden gelmesinden korktum. Fakat kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır."

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