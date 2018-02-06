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Bilim / Teknoloji

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri işbirliğinde yapılan elektrikli otomobil 'Dava', sergilendiği yerde görenlerin ilgisini çekti

06 Şubat 2018 19:34

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri işbirliğinde yapılan elektrikli otomobil \'Dava\', sergilendiği yerde görenlerin ilgisini çekti.
TÜBİTAK\'tan \'Alternatif Enerjili Araçlar\' kategorisinde birincilik ödülü alan ve bir otolde sergilenen araç, tasarımı ile görenlerin beğenisini kazandı. Elektrikli otomobille ilgili bilgi veren Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, \"Şubemiz olarak TÜBİTAK tarafından düzenlenen (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışması için Erciyes Üniversitesinde böyle bir araç ürettik. Aracımız tamamen elektrikli olup öğrenci arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Aracımızla katıldığımız TÜBİTAK yarışmasında tasarım alanında birincilik ödülü kazandık. Tabi halen aracımızın geliştirilmesi gereken bir takım kısımları var. Geliştirilmesi gereken kısımlar üzerinde arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yapıyor\" dedi.
Elektrikli otomobilin proje yöneticisi Gürkan Emrecan ise \"Dava isimli aracımızı TÜBİTAK (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışları için yaptık. 2 aylık bir sürede 4 kişilik mühendis ekip tarafından bu hale getirildi. Otomobilin kaportasını el işçiliği ile yaptık. Araç yüzde 100 elektrikli olup, 4,8 KW elektrik motoruna sahip. Aracımız prototip olduğu için yine üzerinde yapılması gereken işlemler var. Aracımız 90 bin liraya mal oldu. Bundan sonraki hedefimiz aracın menzili artırmak olacak. Bu arabayla biz aralıksız 100 kilometre yol yapabiliyoruz. Pil hücre sayısını arttırarak bunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

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