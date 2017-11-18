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Elazığ'da kaza: 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, çarptığı iki ağacı devirdikten sonra durdu

18 Kasım 2017 21:03

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, çarptığı iki ağacı devirdikten sonra durdu. Kazada, aracı kullanan 16 yaşındaki M.E. ile 3 arkadaşı yaralandı.
Merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi\'nde M.E. yönetimindeki 44 EP 503 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan araç ardından çarptığı iki ağacı devirip durdu. Kazada, sürücü ve yanında bulunan 3 arkadaşı yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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