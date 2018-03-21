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Elazığ'da coşkulu nevruz kutlaması

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

21 Mart 2018 18:55

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Elazığ Kültür Park Amfi Tiyatro alanında yapılan etkinliğe Elazığ Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, nevruzun binlerce yıldır kutlanan önemli bir bayram olduğunu belirterek, \"Nevruz, diriliş ve bahara kavuşmanın adıdır. Türk Cumhuriyetlerinde özellikle bağımsızlıktan sonra hem dini hem de milli bayram şeklinde resmi olarak kutlanıyor\" diye konuştu.
Nevruzun birlikte yaşama kültürünün sembolü olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise \"Nevruz, yeniden doğuşun ve geleceğin bayramıdır. Yaklaşık 15 bin yıldır değişik toplumlar tarafından nevruz bayram olarak kutlanıyor. Türk milleti olarak nevruzu, birliğin ve beraberliğin sembolü ve birlikte yaşamanın bayramı olarak görüyoruz. Çünkü biz Türk milleti olarak ne zaman, hangi bölgede bulunduysak o bölgeye huzur, barış, birlik ve beraberlik getirmişizdir\" dedi.
Konuşmaların ardından Elazığ Belediyesi Mehter Takımı ve Folklor ekibi tarafından müzik ve dans gösterileri sunuldu. Gösterilerin ardından nevruz ateşi yakıldı. Protokol üyeleri de nevruz ateşinin üzerinden atladı.

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