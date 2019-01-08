T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 7 kaçak avcıya para cezası

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu

08 Ocak 2019 15:18

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespit etmelerine yönelik yaptığı çalışmalarda, 7 kişiyi yakalandı. Yakalanan şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 180 lira para cezası verilirken, şüphelilerden ele geçirilen haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 4 otomatik av tüfeğine de el konuldu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞdaElazığ Doğa KorumaMilli ParklarYakalanan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24