Elazığ'da 7 kaçak avcıya para cezası

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespit etmelerine yönelik yaptığı çalışmalarda, 7 kişiyi yakalandı. Yakalanan şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 180 lira para cezası verilirken, şüphelilerden ele geçirilen haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 4 otomatik av tüfeğine de el konuldu.

