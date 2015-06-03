El Sisi'ye protestolu karşılama



Almanya'ya gelişi tartışmalara neden olan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Berlin'de Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Mısır'ın Ortadoğu barışı ve İslamcı terörizmle mücadele açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Merkel, Kahire'ye destek sözü verdi.

Mısır'ın istikrara kavuşması ve ekonomisinin de gelişmesi için Almanya'nın elinden geleni yapacağını kaydeden Merkel, öte yandan idam cezaları ile ilgili de eleştiride bulundu. Almanya'nın idam cezasına karşı olduğunu vurgulayan Merkel, insanların hiçbir koşulda, gerekçesi terör de olsa, idam cezasına çarptırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Mısır yargısının tutumunu savunan El Sisi ise "Avrupa ve Alman bakış açısıyla ölüm cezalarıyla ilgili sorunları anladığını ancak Almanya'nın da Mısır'ın bakış açısına saygı duyması gerektiğini" dile getirdi. Sözlerini "Biz hukuka ve adalete saygı duyuyoruz" diye sürdüren El Sisi, idam cezalarının henüz kesinleşmediğini ve bunun Muhammed El Mursi için verilen idam cezası için de geçerli olduğunu söyledi.

Olaylı basın toplantısı

El Sisi ve Merkel'in Berlin'de düzenlediği basın toplantısında kısa süreli bir kargaşa da yaşandı. Basın toplantısı biterken El Sisi karşıtı başörtülü, Almanya'da gazeteci olarak çalıştığı belirtilen bir kadın yüksek sesle soru sormak istediğini söyledi. Soru sormasına izin verilmeyen kadın, daha sonra "El Sisi katil" diye bağırdı.

Toplantıyı izleyen Mısırlı basın mensupları da "Mısır çok yaşa, Mısır çok yaşa" diye kadını protesto etti. Basın mensuplarının tepki gösterdiği kadın salondan çıkartıldı. Bu sırada El Sisi ve Merkel de hızlı bir şekilde salonu terk etti.

Mısır'da Müslüman Kardeşler'e yönelik davalarda alınan kitlesel idam kararları Almanya'da da tepkilere neden oluyor. El Sisi'nin Almanya'ya gelişi de politikacılar arasında tartışmalara yol açmıştı. Alman Parlamentosu Başkanı Norbert Lammert, El Sisi ile görüşmesini iptal etmiş ve Mısır'daki gelişmeler karşısında hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.

El Sisi'nin Başbakanlık'taki görüşmesi sırasında bina çevresinde toplanan bir grup Mısırlı protesto gösterisi düzenledi.