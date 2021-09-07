El Salvador'da Bitcoin artık yasal para birimi; vatandaşlar dijital cüzdan uygulaması indiriyor

El Salvador, bugünden itibaren Bitcoin’in yasal para birimi olduğu ilk ülke oldu. El Salvadorlu vatandaşlar hükûmetin dijital cüzdan uygulamasını indirirken yeni dönemde istikrara ilişkin endişeler yaşıyor.

BBC’de yer alan habere göre, El Salvador’da işletmeler artık ödeme olarak Bitcoin’i de kabul etmek durumunda. Milyonlarca insan hükûmetin yeni dijital cüzdan uygulamasını indirirken uygulama her vatandaşa 30 dolar değerinde Bitcoin veriyor.

Salvadorlu bir taksi sürücüsü olan Daniel Hercules, bir süredir ödeme olarak Bitcoin kabul ettiğini ancak istikrar konusunda endişeleri olduğunu söyledi. Hercules “İki aydır Bitcoin kabul ediyorum ancak müşterilerin ancak yüzde 10’u Bitcoin ödemesi tercih ediyor”

Hercules, Bitcoin’i yerel para birimine çevirmenin yüzde 10 kadar yüksek olduğunun bu nedenle şu an için Bitcoin’i bir birikim hesabı gibi kullandığını söyledi.

Bitcoin’in değeri geçen yıl boyunca ciddi artışlar ve düşüşler yaşadı. 2020’nin Eylül ayında 10 bin dolar olan Bitcoin değeri, Nisan 2021’de 63 bin doları gördü ancak bu yaz yeniden 30 bin dolara düştü.

Bitcoin’in değeri son haftalarda 51 bin dolara yükselirken bazı analistler bunun El Salvador’un adımıyla ilgili olabileceğini söyledi.