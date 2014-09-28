El Nusra'dan intikam tehdidi



El Kaide'nin Suriye'deki uzantılarından El Nusra Cephesi, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de başlattığı operasyonlara tepki gösterdi.

Radikal örgütlere karşı başlatılan operasyonu "El Nusra'ya karşı değil, İslam'a karşı başlatılmış savaş" olarak niteleyen El Nusra sözcüsü Ebu Firaz El Suri, internet üzerinden yayınlanan bir videoda tehditkâr açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkeler, dünyadaki cihat hedeflerini listelerine ekleyerek korkunç eylemler yapıyor" diyen El Suri, "bu savaşın on yıllar boyunca sürebileceğini" savundu.

Ağustos ayından beri Irak'taki IŞİD hedeflerini vuran ABD savaş uçakları, geçen haftadan bu yana radikallerin Suriye'deki hedeflerine operasyon düzenlemeye başlamıştı.

Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği hava saldırılarına Avrupa'dan da Fransa ve İngiltere aktif olarak katılıyor.

Operasyonlarda IŞİD milislerinin öncelikle mali kaynaklarını kurutmayı hedefleyen ABD ve müttefiklerinin hedefinde son günlerde IŞİD'in kontrolündeki petrol rafinerileri bulunuyor. Şimdiye kadar 12 petrol tesisinin vurulduğu belirtiliyor.

ABD birliklerinin hafta sonu Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in ele geçirmeye çalıştığı Kobani'ye de ilk kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bu arada ABD'de hazine ve dışişleri bakanlıkları, aralarında bir Türk'ün de bulunduğu bazı kişiler ile iki organizasyonu, IŞİD, El Nusra Cephesi, El Kaide'nin yanı sıra Cemaati İslamiye'ye yardım etmekten terör listesine aldı.