T24 LogoT24 Logo
Spor

El Clasico'da kazanan yok

Barcelona - Real Madrid: 2-2 İSTANBUL,(DHA) İspanya La Liga 36'ncı hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

07 Mayıs 2018 02:49

Barcelona - Real Madrid: 2-2

İSTANBUL,(DHA)

İspanya La Liga 36\'ncı hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı.
Camp Nou\'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 10\'uncu dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçti. Real Madrid bu gole 14\'üncü dakikada Cristiano Ronaldo ile karşılık verdi. 45\'inci dakikada Barcelona\'dan Sergi Roberto, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı. 10 kişi olmasına rağmen ikinci yarıya da, ilk yarıda olduğu gibi hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, 52\'nci dakikada Lionel Messi ile bir kez daha öne geçti. 72\'nci dakikada Gareth Bale mücadelede bir kez daha eşitliği sağlarken, karşılaşmanın skorunu da tayin etmiş oldu. Barcelona ile Real Madrid, sahadan 2-2\'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona 87 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Real Madrid 72 puanla 3\'üncü sırada kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BarcelonaReal MadridLa LigaCamp NouLuis SuarezCristiano RonaldoBarcelona Sergi RobertoLionel MessiGareth BaleBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24